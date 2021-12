1 Hour Lyrics by Korala Maan and Shipra Goyal is just released Punjabi song sung by them. Its music is given by Syco Style while 1 Hour song lyrics are written by Korala Maan.

Music video of song this is directed by Param Chahal. Presenting lyrics of 1 Hour song here.

1 Hour Lyrics

Haan

Ho din changa lagge

Naale raat changi laggdi

Paundi koyi saheli

Teri baat changi laggdi

Shudain hoyi payi

Kudi tere pichhe lag ke

Dooron dooron laini

Teri jaat changi lagdi

Ho gehda chheda maar jaayi ve

Baithi tere pichhe baari nu khula ke

Main dil tainu den nu phiran

Kitte maari na ve hathan chon chala ke

Tu aape jaayi puchh mundeya

Ki naina dass bullan chon bula ke

Main dil tainu den nu phiran

Kitte maari na ve hathan chon chala ke

Syco Style!

Gora chitta rang tera

Rang nu vatai na

Beeni jatt paa du kude

Bang nu vatai na

Aahi kude dass jaat keel kar hundi ae

Dekh ke je sange jehdi sang nu vatai na

Ni kanta massa ek laggna

Tere shehron ton raula koyi door ni

Ni nashe di ki lod jatt nu

Tera chadh jaye je alhade saroor ni

Ni tere hathon haar jaunga

Unjh badeyan de tode main guroor ni

Ni nashe di ki lod jatt nu

Tera chadh jaye je alhade saroor ni

Laake jatta yaari ve tikane dil kar ni

Theke wali chhad ghutt naina vich bhar ni

Hor dass mangna ki rabb kolon sohneya

Main pe luta doon gallan mithiyan hi karni

Ve de ne saade sohneya

Kari khariyan tu vich gallan paake

Main dil tainu den nu phiran

Kitte maari na ve hathan chon chala ke

Tu aape jaayi puchh mundeya

Ki naina dass bullan chon bula ke

Main dil tainu den nu phiran

Kitte maari na ve hathan chon chala ke

Ho tere utte dulleya jo duniya nu charda

Udd diyan kaiyan nu main reha thalle taarda

Photo teri dil vich fit kari phirda

Nitt tainu dekhda ni laake sheesha car da

Tu kori kari gall goriye

Dil jatt da na ho jaye chooron choor ni

Ni nashe di ki lod jatt nu

Tera chadh jaye je alhade saroor ni

Ni tere hathon haar jaunga

Unjh badeyan de tode main guroor ni

Ni nashe di ki lod jatt nu

Tera chadh jaye je alhade saroor ni

This is the end of 1 Hour song lyrics. If you find any mistake in lyrics of 1 Hour song, please send correct lyrics using contact us form.