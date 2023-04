Cos’è il calcio ga or Calcio.tw?

Calcio ga è un sito web che offre la possibilità di guardare gratis le partite di calcio in diretta streaming onlinei tratta di uno dei tanti siti di questo genere che sfruttano la popolarità del calcio e la domanda di servizi gratuiti e accessibili. Tuttavia, questi siti non sono legali e possono presentare dei rischi per la sicurezza e la privacy degli utenti.

Se ti piace il calcio, ti consiglio di cercare delle alternative legali e sicure per seguire il tuo sport preferito. Puoi anche divertirti con dei giochi di calcio online, come quelli che trovi su Poki, che offrono una varietà di modalità e stili di gioco.

Quali sono le alternative legali per guardare il calcio?

Ci sono diverse alternative legali per guardare il calcio senza ricorrere a siti pirata come Calcio ga. Alcune di queste sono:

DAZN: è una piattaforma di streaming online che offre la possibilità di vedere 114 partite di Serie A per i campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, oltre a altri eventi sportivi come la Champions League, l’Europa League, la Coppa Italia e la Premier League. L’abbonamento a DAZN costa da 29,99 a 39,99 euro al mese a seconda del numero di dispositivi su cui si vuole guardare.

Sky: è il principale operatore televisivo a pagamento in Italia che offre una vasta offerta di canali dedicati allo sport, tra cui Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky è possibile vedere 266 partite di Serie A per i campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, oltre a altri eventi sportivi come la Formula 1, il MotoGP, il tennis e il basket. L’abbonamento a Sky varia in base al pacchetto scelto e ai servizi aggiuntivi come Sky Go e Sky Q.

Now: è il servizio di streaming online di Sky che permette di accedere ai contenuti della pay TV senza vincoli contrattuali. Con Now è possibile scegliere tra diversi ticket tematici, tra cui quello Sport che include i canali Sky Sport e Sky Calcio. Il ticket Sport costa 29,99 euro al mese e permette di vedere le stesse partite di Sky.

TimVision: è il servizio di streaming online di Tim che offre una selezione di film, serie TV e documentari. Tra i contenuti disponibili ci sono anche le partite di Serie A e Serie B in diretta e on demand grazie alla partnership con DAZN. L’abbonamento a TimVision costa 14,99 euro al mese e include anche l’accesso a Netflix e Disney+.

Infinity: è il servizio di streaming online di Mediaset che offre una selezione di film, serie TV e programmi del gruppo. Tra i contenuti disponibili ci sono anche le partite di Champions League e Europa League in diretta e on demand grazie alla partnership con Mediaset Premium. L’abbonamento a Infinity costa 7,99 euro al mese e include anche l’accesso a Amazon Prime Video.

Queste sono alcune delle alternative legali per guardare il calcio in streaming online. Ovviamente, queste opzioni hanno dei costi e dei requisiti tecnici che possono variare in base al servizio scelto. Ti consiglio di informarti bene prima di scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze e preferenze.